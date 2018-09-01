Утром в воскресенье жителей Рязанской области ожидает туман

Ночью и утром в воскресенье, 2 сентября, в Рязанской области ожидается туман. Об этом сообщила
Ветер северо-восточный, до 2-7 метров в секунду. Осадки не ожидаются.
Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +23, +28 градусов.
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Ночью и утром в воскресенье, 2 сентября, в Рязанской области ожидается туман. Об этом сообщила
Ветер северо-восточный, до 2-7 метров в секунду. Осадки не ожидаются.
Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +23, +28 градусов.
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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.