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13:20, 1 сентября 2018 312
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С Захарченко при взрыве в Донецке погиб его телохранитель

С Захарченко при взрыве в Донецке погиб его телохранитель

С главой ДНР Александром Захарченко при взрыве погиб его телохранитель. По уточненным данным, ранения получили еще 12 человек, передает РБК.

Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар» неподалеку от своей резиденции в пятницу, 31 августа. Он получил тяжелое ранение в голову. В ДНР объявили трехдневный траур.

Подозреваемых убийстве Захарченко задержали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за убийством главы ДНР стоят украинские власти. Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 361 УК (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку).

Фото Twitter @ria_worldnews


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