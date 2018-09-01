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19:36, 1 сентября 2018 807
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Рязанские школьники выбрали будущие профессии на празднике в Лесопарке

Рязанские школьники выбрали будущие профессии на празднике в Лесопарке

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 1 сентября, в рязанском Лесопарке прошел праздник «Мир профессий», посвященный началу учебного года. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На главной сцене выступили рязанские артисты и коллективы. На спортплощадках центра «Под мостом» для участников праздника провели состязания по различным видам спорта.

Рядом же работала зона с интерактивными площадками «Мир профессий», где дети могли попробовать себя в роли художника, дирижера, хореографа, кинорежиссера, библиотекаря, музейного работника, фотографа.

Для школьников организовали тестирование на склонности к определенным профессиям.

Также гости праздника могли увидеть показ приемов парикмахерского дела, актерского мастерства и оказания первой медицинской помощи.


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