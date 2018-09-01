Рязанские школьники выбрали будущие профессии на празднике в Лесопарке

В субботу, 1 сентября, в рязанском Лесопарке прошел праздник «Мир профессий», посвященный началу учебного года. Об этом сообщил
На главной сцене выступили рязанские артисты и коллективы. На спортплощадках центра «Под мостом» для участников праздника провели состязания по различным видам спорта.
Рядом же работала зона с интерактивными площадками «Мир профессий», где дети могли попробовать себя в роли художника, дирижера, хореографа, кинорежиссера, библиотекаря, музейного работника, фотографа.
Для школьников организовали тестирование на склонности к определенным профессиям.
Также гости праздника могли увидеть показ приемов парикмахерского дела, актерского мастерства и оказания первой медицинской помощи.