Рязанец подал в суд за отказ выдать ему на выборах бюллетень по загранпаспорту

Прокуратура признала справедливым отказ избирательной комиссии выдать бюллетень рязанцу с загранпаспортом нового поколения. Об этом в эфире Рязанского областного радио сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Юлия Ромашкина.
В марте этого года мужчина пришел на выборы с загранпаспортом, но его не допустили к голосованию на основании Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Рязанец ходил по судам, но в итоге прокуратура признала отказ справедливым.