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14:46, 1 сентября 2018 162
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Руководители рязанских футбольных клубов назвали одну из причин низкой посещаемости

Руководители рязанских футбольных клубов назвали одну из причин низкой посещаемости

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Руководители рязанских футбольных клубов назвали одну из причин низкой посещаемости на стадионах. В четверг, 30 августа, этот вопрос обсудили на коллегии минспорта.

Директор ФК «Рязань» Вадим Бращин заявил, что летом в будний день болельщиков на стадионе больше, чем в выходные.

«Такая проблема есть. Приходится вступать в конфликт с руководителем лиги, чтобы наши матчи проходили в будни. Болельщики приходят тогда, когда им удобно», — отметил он.

С коллегой согласилась директор женского футбольного клуба «Рязань ВДВ» Светлана Подоль, которая посетовала на то, что в выходные и пятничные вечера на стадионе не более 300 человек.


© RZN.info

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