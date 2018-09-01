Руководители рязанских футбольных клубов назвали одну из причин низкой посещаемости на стадионах. В четверг, 30 августа, этот вопрос обсудили на коллегии минспорта.
Директор ФК «Рязань» Вадим Бращин заявил, что летом в будний день болельщиков на стадионе больше, чем в выходные.
«Такая проблема есть. Приходится вступать в конфликт с руководителем лиги, чтобы наши матчи проходили в будни. Болельщики приходят тогда, когда им удобно», — отметил он.
С коллегой согласилась директор женского футбольного клуба «Рязань ВДВ» Светлана Подоль, которая посетовала на то, что в выходные и пятничные вечера на стадионе не более 300 человек.