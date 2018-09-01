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16:06, 1 сентября 2018 731
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Опубликована запись переговоров пилотов перед аварийной посадкой в Сочи

Опубликована запись переговоров пилотов перед аварийной посадкой в Сочи

В сети опубликованы записи переговоров пилотов самолета компании Utair с диспетчерами перед аварийной посадкой в аэропорту Сочи. Первая попытка приземления была неудачной, пишут «Известия».

Пилоты ушли на второй круг, а затем запросили данные о погоде.

Они были обеспокоены из-за сильного ветра и плохой видимости. Диспетчеры отметили, что несмотря на ветер, «погода подходит для посадки».

Через семь минут диспетчер связался с экипажем самолета Turkish Airlines и сообщил, что самолет, садившийся перед ними, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Позже всем экипажам сообщили, что аэропорт закрыли по техническим причинам.

Напомним, ночью в субботу, 1 сентября, Boeing 737-800 авиакомпании, летевший из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки.

После приземления разрушились стойки шасси и загорелся левый двигатель.

На борту были 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек, среди которых трое детей.

Во время эвакуации от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта Владимир Бегиян.

Ранее о произошедшем рассказал пассажир самолета.

Фото Mash


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