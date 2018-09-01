Опубликована запись переговоров пилотов перед аварийной посадкой в Сочи

В сети опубликованы записи переговоров пилотов самолета компании Utair с диспетчерами перед аварийной посадкой в аэропорту Сочи. Первая попытка приземления была неудачной, пишут «
Пилоты ушли на второй круг, а затем запросили данные о погоде.
Они были обеспокоены из-за сильного ветра и плохой видимости. Диспетчеры отметили, что несмотря на ветер, «погода подходит для посадки».
Через семь минут диспетчер связался с экипажем самолета Turkish Airlines и сообщил, что самолет, садившийся перед ними, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Позже всем экипажам сообщили, что аэропорт закрыли по техническим причинам.
Напомним, ночью в субботу, 1 сентября, Boeing 737-800 авиакомпании, летевший из Москвы в Сочи,
После приземления разрушились стойки шасси и загорелся левый двигатель.
На борту были 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек, среди которых трое детей.
Во время эвакуации от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта Владимир Бегиян.
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