Новый учебный год рязанцы начали с «Большой перемены» от «Барса»

В субботу, 1 сентября, в «Барсе на Московском» прошел интерактивный праздник «Большая перемена», посвященный началу учебного года.
На площади перед торговым центром детям раздавали бесплатное мороженое и мальчикам, которые не успели подстричься, сделали модные прически. Гостей развлекали аниматоры, а для детей работали сразу несколько игровых площадок и палаток со сладкой ватой и хот-догами.
Юным рязанцам показали шоу дрессированных ежей, которые преодолевали препятствия на специальной площадке, предложили расписать гипсовые фигурки, купить хенд-мейд игрушки, а также поучаствовать в интеллектуальных играх и конкурсах.
Депутаты гордумы, в частности, председатель совета директоров ФПК «Инвест» Галина Трушина и гендиректор ГК «
Они вручили присутствующим на празднике преподавателям цветы.
«Мы в «Барсе» очень любим устраивать праздники и радовать своих посетителей, — отметил Лемдянов.