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10:43, 1 сентября 2018 1 184
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Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

В эту праздничную субботу, 1 сентября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.

В «108 Cafe Shop» в очередной раз выступит театр звука Efir. Относительно молодой музыкальный проект, в составе которого всего два человека, уже успел выступить на многих фестивалях страны и провести успешные гастроли. В их арсенале большое количество необычных музыкальных инструментов из разных эпох и культур. Концерты театра звука Efir — это полтора часа непрерывной живой импровизации, погружающий зрителя в мир сказок и архетипов. Начало в 19:00.

Новый рок-сезон открывает клуб Svoboda. Здесь состоится концерт с участием рязанских коллективов. Среди участников — группы «Карбофос», East Of Edem, «Индиалог», «Д.А.Р.», «Цепь». После концерта состоится дискотека от RZN Mashup Kitchen, кроме того, на мероприятии подведут итоги конкурса «Лучшая фотография лета». Начало после 19 часов.

Клуб Deep открывает свой новый сезон вечеринкой Biohazard. Гостей ждет боди-арт перфоманс от лучших гримеров столицы. А музыкальное сопровождение вечера обеспечат DJ Kol’Yann и Roman Reyman. Начало в 23 часа.


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Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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