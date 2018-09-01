И.о. главы администрации Сергей Карабасов поздравил рязанцев с началом нового учебного года. Поздравление опубликовано на
Карабасов отметил, что от сегодняшних школьников зависит «благополучие нашего города, региона и страны».
«Никогда не останавливайтесь на полпути, покоряйте вершины наук, совершайте новые открытия, чтобы вами могли гордиться родные и школа. Помните, жизнь дает сотни шансов — используйте их все по максимуму», — сказал и.о. главы мэрии.
Он поблагодрил учителей «за беззаветную преданность своему делу и искреннюю любовь к детям».
Родителям Карабасов пожелал побольше поводов для гордости детьим.
«Дорогие друзья, путь этот учебный год будет успешным. Желаю вам уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких открытий», — заключил и.о. главы горадминистрации.