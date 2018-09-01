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21:58, 1 сентября 2018 1 417
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Карабасов поздравил рязанцев с началом нового учебного года

Карабасов поздравил рязанцев с началом нового учебного года

Фото: Администрация Рязани

И.о. главы администрации Сергей Карабасов поздравил рязанцев с началом нового учебного года. Поздравление опубликовано на сайте мэрии.

Карабасов отметил, что от сегодняшних школьников зависит «благополучие нашего города, региона и страны».

«Никогда не останавливайтесь на полпути, покоряйте вершины наук, совершайте новые открытия, чтобы вами могли гордиться родные и школа. Помните, жизнь дает сотни шансов — используйте их все по максимуму», — сказал и.о. главы мэрии.

Он поблагодрил учителей «за беззаветную преданность своему делу и искреннюю любовь к детям».

Родителям Карабасов пожелал побольше поводов для гордости детьим.

«Дорогие друзья, путь этот учебный год будет успешным. Желаю вам уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких открытий», — заключил и.о. главы горадминистрации.


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