Глава Рязани поздравил школьников с Днем знаний

Глава муниципального образования, председатель гордумы Владислав Фролов поздравил учеников школы №75 на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
«От всей души, от всего депутатского корпуса и от себя лично хочу всех поздравить с Днем Знаний. Первоклашкам хочу пожелать освоиться в школе, провести здесь счастливую школьную пору и получить максимальное количество знаний. А старшим школьникам, конечно, подготовиться к ЕГЭ и поступить в те высшие учебные заведения, которые вы хотели. Родителям — терпения, финансового благосостояния. А преподавательскому составу, самому молодому в городе Рязани, хочу пожелать уверенности в своих силах и хороших благодарных учеников!», — сказал глава города.
Он также отметил, что в Горроще на улице Полетаева начали строить такую же большую школу, как в Песочне.
На празднике перед учениками выступили творческие коллективы учебного заведения.
1 сентября Фролов посетил и школу №72. В поздравительной речи на торжественной линейке он отметил, что профессиональный путь человека начинается со школы, «ведь здесь учат добиваться поставленных целей».