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10:00, 1 сентября 2018 569
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Центральному агентству недвижимости исполнилось 27 лет

Центральному агентству недвижимости исполнилось 27 лет

1 сентября Центральному агентству недвижимости исполняется 27 лет.

За эти годы агентство зарекомендовало себя, как надежный партнер, задающий формат оказания качественной и профессиональной риэлторской услуги и по праву являющиеся лидером на Рязанском рынке недвижимости. Для десятков тысяч рязанских семей Центральное агентство недвижимости стало другом и помощником в решении жилищного вопроса. Ежегодно тысячи рязанцев выходят из дверей компании счастливыми обладателями новых квартир.

Рязанский городской сайт поздравляет своего партнера с днем рождения компании, желает процветания, благодарных клиентов и востребованных проектов!


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