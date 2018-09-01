Центральному агентству недвижимости исполнилось 27 лет

1 сентября Центральному агентству недвижимости исполняется 27 лет.
За эти годы агентство зарекомендовало себя, как надежный партнер, задающий формат оказания качественной и профессиональной риэлторской услуги и по праву являющиеся лидером на Рязанском рынке недвижимости. Для десятков тысяч рязанских семей Центральное агентство недвижимости стало другом и помощником в решении жилищного вопроса. Ежегодно тысячи рязанцев выходят из дверей компании счастливыми обладателями новых квартир.
Рязанский городской сайт поздравляет своего партнера с днем рождения компании, желает процветания, благодарных клиентов и востребованных проектов!