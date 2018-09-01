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22:12, 1 сентября 2018 656
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Рязанцев предупредили о сильном тумане

Рязанцев предупредили о сильном тумане

Ночью и утром в воскресенье, 2 сентября, в Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Видимость будет затруднена на расстоянии 200-500 метров.


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