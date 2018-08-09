Житель Сасовского района через суд добился замены батарей за счет управляющей компании

Житель Сасовского района через суд добился замены радиаторов отопления за счет управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Истец требовал заменить в его доме две неисправные батареи и установить кран. УК отказывалась это делать, утверждая, что радиаторы отопления в квартире принадлежат заявителю, поэтому он должен обслуживать их за свой счет.
Однако суд пришел к выводу, что батареи, расположенные на ответвлениях от стояков системы отопления, отключающих устройств не имеют, поэтому такие радиаторы являются частью общей системы отопления: «они не могут функционировать отдельно от всей системы отопления, так как предназначены для транспортировки тепла по всему дому (или отдельному стояку — подъезду), в том числе и в каждой конкретной квартире, в связи с чем, относятся к общему имуществу, поэтому требования истца к управляющей компании были удовлетворены».
Суд первой инстанции (районный) обязал управляющую компанию заменить радиаторы в течение одного месяца и компенсировать моральный ущерб. Ответчик не согласился с решением и обжаловал его в вышестоящей инстанции, но областной суд оставил его без изменений.
Решение вступило в законную силу.