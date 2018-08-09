Житель Ряжска подарил детям угнанный велосипед

Житель Ряжска подарил своим детям дорогой велосипед, который угнал. Об этом сообщила
В полицию обратился 44-летний потерпевший. Он рассказал, что оставил велосипед на улице, не воспользовавшись парковочным тросиком.
Опрашивая местных жителей, оперативники узнали, что один мужчина сделал подарок детям. «Жители города знали, что человек, который так щедро позаботился о досуге своих чад, не может похвастаться большими заработками, поэтому внезапное появление дорогого велосипеда вызвало удивление», — говорится в сообщении.
Во время беседы с полицейскими злоумышленник признался в краже. Его задержали, велосипед вернули хозяину.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.