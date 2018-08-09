Житель Касимова сжег два трактора ради мести

Житель Касимовского района поджег два трактора, которые принадлежали мужчине из села Инкино. Об этом сообщила
Во время пожара техника марок МТЗ-80Л и МТЗ-82 находилась на берегу Оки у села Ласин. Огонь полностью уничтожил один из тракторов и повредил кабину второго.
Оперативники задержали предполагаемого поджигателя — 41-летнего жителя поселка Елатьма. Мужчина рассказал, что поссорился с владельцем техники и решил ему отомстить, испортив колеса трактора. Для этого он положил под них банки из-под консервов, наполненные горючей жидкостью, однако последствия оказались гораздо серьезнее.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.