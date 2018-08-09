Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:36, 9 августа 2018 316
 0    0

Житель Касимова сжег два трактора ради мести

Житель Касимова сжег два трактора ради мести

Житель Касимовского района поджег два трактора, которые принадлежали мужчине из села Инкино. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во время пожара техника марок МТЗ-80Л и МТЗ-82 находилась на берегу Оки у села Ласин. Огонь полностью уничтожил один из тракторов и повредил кабину второго.

Оперативники задержали предполагаемого поджигателя — 41-летнего жителя поселка Елатьма. Мужчина рассказал, что поссорился с владельцем техники и решил ему отомстить, испортив колеса трактора. Для этого он положил под них банки из-под консервов, наполненные горючей жидкостью, однако последствия оказались гораздо серьезнее.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:43, 9 августа 2018
Студенческие отряды получают опыт работы на объектах «Рязаньэнерго»
16:36, 9 августа 2018
Житель Касимова сжег два трактора ради мести
15:19, 9 августа 2018
Пользователи мобильного приложения «Неотакси» еще могут выиграть путевку в Мещеру
14:48, 9 августа 2018
В Рязанской области появилась награда для волонтеров
14:11, 9 августа 2018
Мэрия разрешила построить высотку в Кальном
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 часов назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 66 138
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 32 493
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
20:45, 4 августа 2018 27 384
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 24 581
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:19, 27 июля 2018 22 255
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум