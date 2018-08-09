Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:14, 9 августа 2018 74
 0    0

В скопинской колонии в честь первых русских святых прошел крестный ход

В скопинской колонии в честь первых русских святых прошел крестный ход

В исправительной колонии №1 в честь первых русских святых Бориса и Глеба прошел крестный ход. В нем участвовали более полусотни осужденных, сообщила пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

Литургию совершил председатель епархиального отдела Скопинской епархии по тюремному служению Сергий Леонтьев. Он причастил заключенных и пожелал им «терпения, покаяния и Божией помощи».

Справка:

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении — Роман и Давид) — первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь.

Князей Бориса и Глеба убили по приказу их брата Святополка. Останки святых погребли в храме во имя святого Василия Великого в Вышгороде. Через некоторое время храм сгорел, мощи же остались невредимы, и от них произошло много исцелений.

(По материалам сайта Православный календарь)


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:14, 9 августа 2018
В скопинской колонии в честь первых русских святых прошел крестный ход
16:43, 9 августа 2018
Студенческие отряды получают опыт работы на объектах «Рязаньэнерго»
16:36, 9 августа 2018
Житель Касимова сжег два трактора ради мести
15:19, 9 августа 2018
Пользователи мобильного приложения «Неотакси» еще могут выиграть путевку в Мещеру
14:48, 9 августа 2018
В Рязанской области появилась награда для волонтеров
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 66 138
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 32 493
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
20:45, 4 августа 2018 27 396
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 24 582
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:19, 27 июля 2018 22 257
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум