В скопинской колонии в честь первых русских святых прошел крестный ход

В исправительной колонии №1 в честь первых русских святых Бориса и Глеба прошел крестный ход. В нем участвовали более полусотни осужденных,
Литургию совершил председатель епархиального отдела Скопинской епархии по тюремному служению Сергий Леонтьев. Он причастил заключенных и пожелал им «терпения, покаяния и Божией помощи».
Справка:
Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении — Роман и Давид) — первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь.
Князей Бориса и Глеба убили по приказу их брата Святополка. Останки святых погребли в храме во имя святого Василия Великого в Вышгороде. Через некоторое время храм сгорел, мощи же остались невредимы, и от них произошло много исцелений.
(По материалам сайта