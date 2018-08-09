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14:12, 9 августа 2018 123
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В Рязань приехала выставка репродукций Айвазовского. Фото

В Рязань приехала выставка репродукций Айвазовского. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В среду, 8 августа, в Рязани открылась выставка репродукций русского художника-мариниста «Айвазовский. На гребне волны». Экспозицию из 54 картин разместили в двух залах областного художественного музея на улице Свободы, 57.

Посетители выставки могут познакомиться с работами художника, сделанными в период с 1839 по 1900 годы. В музее рассказали, что эксклюзивные цифровые художественные репродукции по качеству исполнения и цветопередачи не уступают оригиналу, позволяют воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.

Основной темой картин Айвазовского стали море и морские сражения, которые он написал, вдохновленный посещением Константинополя и Крыма. В экспозицию также вошли зимние пейзажи, портрет жены художника Анны Бурназян и автопортрет. Работники музея сопроводили каждую картину подробным описанием.

В одном из залов музея рязанцы могут посмотреть фильм о жизни и творчестве художника. Кроме того, на выставке можно сфотографироваться с шуточными табличками.

Выставка будет открыта до 26 августа. Стоимость взрослого билета — 200 рублей.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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