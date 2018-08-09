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9:21, 9 августа 2018 575
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В Касимове завершил работу международный волонтерский кампус

В Касимове завершил работу международный волонтерский кампус

В Касимове завершил работу международный волонтерский кампус. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

С 16 июля по 26 июля и с 27 июля по 6 августа волонтеры из регионов России, Франции, Марокко и Ливана помогали восстанавливать торговые ряды XIX века на Соборной площади.

Проект реализовало волонтерское движение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и французское объединение Rempart при поддержке правительства Рязанской области.

На встрече с руководством Касимова волонтерам вручили благодарственные письма за активное участие в работах на кампусе ВООПИК, добровольный труд и вклад в дело сохранения и восстановления памятника архитектуры XIX века «Три корпуса торговых рядов в городе Касимове».

Руководитель волонтерского движения ВООПИК Павел Шишмарев подчеркнул высокий уровень организации, в том числе при проведении мероприятий, обеспечении питания и проживания волонтеров. Он также отметил, что органы власти и жители Касимова заинтересованы в сохранении культурного наследия и развитии города как туристического центра. По словам Шишмарева, ВООПИК готово продолжить сотрудничество в реализации и других важных проектов.


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