В Касимове завершил работу международный волонтерский кампус. Об этом сообщил
С 16 июля по 26 июля и с 27 июля по 6 августа волонтеры из регионов России, Франции, Марокко и Ливана
Проект реализовало волонтерское движение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и французское объединение Rempart при поддержке правительства Рязанской области.
На встрече с руководством Касимова волонтерам вручили благодарственные письма за активное участие в работах на кампусе ВООПИК, добровольный труд и вклад в дело сохранения и восстановления памятника архитектуры XIX века «Три корпуса торговых рядов в городе Касимове».
Руководитель волонтерского движения ВООПИК Павел Шишмарев подчеркнул высокий уровень организации, в том числе при проведении мероприятий, обеспечении питания и проживания волонтеров. Он также отметил, что органы власти и жители Касимова заинтересованы в сохранении культурного наследия и развитии города как туристического центра. По словам Шишмарева, ВООПИК готово продолжить сотрудничество в реализации и других важных проектов.