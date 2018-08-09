В храме целителя Пантелеимона при Малышенской богадельне провели службу накануне престольного праздника. Фото

В храме великомученика и целителя Пантелеимона при Малышенской богадельне провели службу накануне престольного праздника. Фоторепортаж
Богослужение совершил настоятель храма, иерей Владимир Михальцов.
Справка:
Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифинии (Малая Азия) в семье знатного язычника. Мать воспитала мальчика как христианина. После ее смерти отец отдал Пантолеона в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Император Максимиан захотел оставить юношу придворным врачом.
Наставником Пантелеимона стал священник Ермолай, крестивший его. Когда же отец святого увидел, как сын, помолившись, исцелил слепого, он вместе с исцеленным принял крещение.
Пантелеимон лечил всех, но прежде всего неимущих и заточенных в тюрьмах. При этом он всегда миссионерствовал, что вызывало ненависть врачей-язычников. На целителя донесли императору. Пантелеимона предали мучениям и обезглавили. Его тело не сгорело в костере, его тайно погребли христиане. Голова святителя Пантелеимона, как великая святыня, хранится в Русском Пантелеимоновом монастыре.
(По материалам