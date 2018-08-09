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12:11, 9 августа 2018 647
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В храме целителя Пантелеимона при Малышенской богадельне провели службу накануне престольного праздника. Фото

В храме целителя Пантелеимона при Малышенской богадельне провели службу накануне престольного праздника. Фото

В храме великомученика и целителя Пантелеимона при Малышенской богадельне провели службу накануне престольного праздника. Фоторепортаж опубликовали на сайте Рязанской епархии.

Богослужение совершил настоятель храма, иерей Владимир Михальцов.

Справка:

Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник и це­ли­тель Пан­те­ле­и­мон ро­дил­ся в Вифи­нии (Ма­лая Азия) в се­мье знат­но­го языч­ни­ка. Мать воспитала мальчика как христианина. После ее смерти отец от­дал Пан­то­лео­на в язы­че­скую шко­лу, а за­тем обу­чал его ме­ди­цин­ско­му ис­кус­ству у зна­ме­ни­то­го в Ни­ко­ми­дии вра­ча Ев­фро­си­на. Император Мак­си­ми­а­н захотел оставить юношу при­двор­ным вра­чом.

Наставником Пан­те­ле­и­мона стал священник Ермолай, крестивший его. Когда же отец святого увидел, как сын, помолившись, исцелил слепого, он вместе с исцеленным принял крещение.

Пантелеимон лечил всех, но прежде всего неимущих и заточенных в тюрьмах. При этом он всегда миссионерствовал, что вызывало ненависть врачей-язычников. На целителя донесли императору. Пантелеимона предали мучениям и обезглавили. Его тело не сгорело в костере, его тайно погребли христиане. Голова святителя Пантелеимона, как великая святыня, хранится в Русском Пантелеимоновом монастыре.

(По материалам сайта Православный церковный календарь)


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