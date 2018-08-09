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19:51, 9 августа 2018 192
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В День физкультурника в России начнется голосование за выбор талисманов ГТО

В День физкультурника в России начнется голосование за выбор талисманов ГТО

В День физкультурника, 11 августа, в России начнется голосование за выбор талисманов ГТО. Сделать выбор можно будет в мобильном приложении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), передает ТАСС.

Конкурс проходит в три этапа. С 23 апреля по 30 июня организаторы принимали заявки и макеты талисманов от участников. Голосования в приложении ВФСК ГТО в AppStore или Google Play завершат 10 сентября. Три лучших дизайн-проекта предложат на утверждение членам координационной комиссии Минспорта по внедрению и реализации комплекса ГТО.

Победителя конкурса наградят 7 ноября.


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