В День физкультурника в России начнется голосование за выбор талисманов ГТО

В День физкультурника, 11 августа, в России начнется голосование за выбор талисманов ГТО. Сделать выбор можно будет в мобильном приложении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), передает
Конкурс проходит в три этапа. С 23 апреля по 30 июня организаторы принимали заявки и макеты талисманов от участников. Голосования в приложении ВФСК ГТО в AppStore или Google Play завершат 10 сентября. Три лучших дизайн-проекта предложат на утверждение членам координационной комиссии Минспорта по внедрению и реализации комплекса ГТО.
Победителя конкурса наградят 7 ноября.