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17:47, 9 августа 2018 306
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Следователи проверят обстоятельства гибели троих человек в рязанских водоемах

Следователи проверят обстоятельства гибели троих человек в рязанских водоемах

Фото: Pixabay.com

После гибели троих человек в рязанских водоемах начали доследственные проверки. Двое мужчин утонули в воскресенье, 5 августа, женщина — во вторник, 7 августа, сообщили в следкоме.

Мужчины 1988 и 1972 года рождения утонули в озере Велье у села Алеканово и в озере Дубровка у поселка Искра. По предварительным данным, перед купанием они пили алкоголь.

38-летняя жительница Рязанской области вместе со знакомыми отдыхала на берегу Оки рядом с селом Шумашь. Она купала в необорудованном для купания месте. Тело погибшей подняли из воды в четверг, 9 августа.

«Учитывая печальную статистику гибели людей на воде, следственное управление напоминает, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах. Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное место для купания с твердым песчаным, не засоренным дном, постепенным уклоном», — предупредили следователи.

В следкоме рекомендуют купаться утром или вечером несколько раз по 15-20 минут. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов.


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