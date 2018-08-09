Следователи проверят обстоятельства гибели троих человек в рязанских водоемах

После гибели троих человек в рязанских водоемах начали доследственные проверки. Двое мужчин утонули в воскресенье, 5 августа, женщина — во вторник, 7 августа,
Мужчины 1988 и 1972 года рождения утонули в озере Велье у
38-летняя жительница Рязанской области вместе со знакомыми отдыхала на берегу Оки рядом с селом Шумашь. Она купала в необорудованном для купания месте. Тело погибшей
«Учитывая печальную статистику гибели людей на воде, следственное управление напоминает, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах. Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное место для купания с твердым песчаным, не засоренным дном, постепенным уклоном», — предупредили следователи.
В следкоме рекомендуют купаться утром или вечером несколько раз по 15-20 минут. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов.