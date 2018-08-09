Скончался режиссер Дмитрий Брусникин

Театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин умер на 61-м году жизни в четверг, 9 августа. Его смерть подтвердила вдова Марина Брусникина, передает РИА «
В мае Брусникин стал директором московского экспериментального театра «Практика», а 8 августа перешел на должность худрука. В 2017 году «Мастерская Дмитрия Брусникина» полностью вошла в труппу «Практики».
В театре Брусникина назвали «коренным мхатовцем», учеником и последователем Олега Ефремова.
В 1993 году актер получил звание Заслуженного артиста, а в 2009 — Заслуженного деятеля искусств.
О дате и месте прощания с Дмитрием Брусникиным сообщат позже.
Фото «