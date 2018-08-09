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21:14, 9 августа 2018 212
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Скончался режиссер Дмитрий Брусникин

Скончался режиссер Дмитрий Брусникин

Театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин умер на 61-м году жизни в четверг, 9 августа. Его смерть подтвердила вдова Марина Брусникина, передает РИА «Новости».

В мае Брусникин стал директором московского экспериментального театра «Практика», а 8 августа перешел на должность худрука. В 2017 году «Мастерская Дмитрия Брусникина» полностью вошла в труппу «Практики».

В театре Брусникина назвали «коренным мхатовцем», учеником и последователем Олега Ефремова.

В 1993 году актер получил звание Заслуженного артиста, а в 2009 — Заслуженного деятеля искусств.

О дате и месте прощания с Дмитрием Брусникиным сообщат позже.

Фото «Википедии»


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