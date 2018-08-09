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16:09, 9 августа 2018 344
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Рязанский поставщик бензина выступил против законопроекта о госрегулировании цен

Рязанский поставщик бензина выступил против законопроекта о госрегулировании цен

Фото: Pixabay.com

Рязанский поставщик нефтепродуктов отрицательно отнесся к законопроекту о госрегулировании цен на бензин."Мы сейчас читаем этот документ и не понимаем его", — рассказал RZN.info представитель ООО «Спецнефтепродукт» в четверг, 9 августа.

По его мнению, законопроект «сырой» и нуждается в серьезных доработках. «Непонятно, будет ли правительство регулировать только розничные цены на продажу бензина или оптовые тоже? Будет ли наценка от операторов, и какой итог, в конце концов, ждет нас?» — отметили в «Спецнефтепродукте».

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, который позволит государству напрямую регулировать цены на топливо. В документе отметили, что инициатива связана с резким скачком цен на бензин весной 2018 года.

При этом, по словам представителя регионального поставщика нефтепродуктов, цены на бензин выросли из-за повышения налога на добычу полезных ископаемых и снижения экспортных пошлин на нефть, которое устанавливает государство. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2019 года.


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