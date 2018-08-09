Рязанский поставщик бензина выступил против законопроекта о госрегулировании цен

Рязанский поставщик нефтепродуктов отрицательно отнесся к законопроекту о госрегулировании цен на бензин."Мы сейчас читаем этот документ и не понимаем его", — рассказал RZN.info представитель ООО «Спецнефтепродукт» в четверг, 9 августа.
По его мнению, законопроект «сырой» и нуждается в серьезных доработках. «Непонятно, будет ли правительство регулировать только розничные цены на продажу бензина или оптовые тоже? Будет ли наценка от операторов, и какой итог, в конце концов, ждет нас?» — отметили в «Спецнефтепродукте».
Ранее депутаты Госдумы внесли
При этом, по словам представителя регионального поставщика нефтепродуктов, цены на бензин выросли из-за повышения налога на добычу полезных ископаемых и снижения экспортных пошлин на нефть, которое устанавливает государство. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2019 года.