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13:54, 9 августа 2018 222
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Рязанцы пожаловались не перевозчика, не выдававшего пассажирам билеты 1

Рязанцы пожаловались не перевозчика, не выдававшего пассажирам билеты

Фото: Издательство «Пресса»

Жители Рязанского района пожаловались на водителя ПАЗа «Рязань — Варские», который не выдавал пассажирам билеты. В отношении перевозчика возбудили административное производство, пишет издательство «Пресса».

Служебная проверка выявила нарушения. Оказалось, что водитель даже не предлагал людям билеты, которые находились у него.

«Случись беда — ДТП, несчастный случай, — и пострадавшим людям будет очень трудно доказать, что они ехали в этом автобусе и имеют право на положенную по закону компенсацию», — говорится в сообщении.

Теперь индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.


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