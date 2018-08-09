Рязанцы пожаловались не перевозчика, не выдававшего пассажирам билеты

Жители Рязанского района пожаловались на водителя ПАЗа «Рязань — Варские», который не выдавал пассажирам билеты. В отношении перевозчика возбудили административное производство, пишет издательство «
Служебная проверка выявила нарушения. Оказалось, что водитель даже не предлагал людям билеты, которые находились у него.
«Случись беда — ДТП, несчастный случай, — и пострадавшим людям будет очень трудно доказать, что они ехали в этом автобусе и имеют право на положенную по закону компенсацию», — говорится в сообщении.
Теперь индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.