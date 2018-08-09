Рядом с администрацией Рязани на четыре дня перекроют движение. Об этом
С 13:00 10 августа до 24:00 13 августа у дома №63 на улице Свободы будут ремонтировать теплотрассу. Место работ огородят, рядом установят дорожные знаки.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рядом с администрацией Рязани на четыре дня перекроют движение. Об этом
С 13:00 10 августа до 24:00 13 августа у дома №63 на улице Свободы будут ремонтировать теплотрассу. Место работ огородят, рядом установят дорожные знаки.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ День физкультурника в России начнется голосование за выбор талисманов ГТО
|
cледующая новость →Форум древних городов откроют легендами Рязанского края
Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.