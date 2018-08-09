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14:59, 9 августа 2018 144
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Рубль бережет. Рязанский бензин подешевел на копейку

Рубль бережет. Рязанский бензин подешевел на копейку

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области уменьшилась на копейку — до 42,12 рублей. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Цена АИ-92 снизилась на две копейки — 40,92 рублей. Цена на АИ-98 не изменилась — 49,70 рублей, как на АИ-95 — 43,59.

Дизельное топливо подешевело на четыре копейки — до 43 рублей 65 копеек.

Регион остался на 13-м месте в ЦФО по стоимости бензина в целом, АИ-92 — на 13-м, АИ-95 — на 12-м, АИ-98 — на третьем. Дизтопливо опустилось на 12-е место.


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