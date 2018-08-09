Появились подробности аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе

В аварии с Kia Rio и фурой в Ряжском районе погибли трое мужчин и женщина. Подробности сообщило издательство «
ДТП
Kia Rio полностью деформировалась. Погибли 57-летний водитель, мужчины 60 и 44 лет, а также 31-летняя женщина. Все они жили в Рязани.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии с Kia Rio и фурой в Ряжском районе погибли трое мужчин и женщина. Подробности сообщило издательство «
ДТП
Kia Rio полностью деформировалась. Погибли 57-летний водитель, мужчины 60 и 44 лет, а также 31-летняя женщина. Все они жили в Рязани.
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