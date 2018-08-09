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22:35, 9 августа 2018 252
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Назван покупатель крупнейшего российского бриллианта

Назван покупатель крупнейшего российского бриллианта

«Алроса» продала крупнейший российский бриллиант «Династия» из одноименной коллекции ювелирному дому Mouawad Group, передает РИА «Новости».

Аукцион алмазодобытчик провел 2 августа на своей электронной торговой площадке. Бриллиант массой 51,38 карата традиционной круглой формы с 57 гранями, цвета D (бесцветный) чистоты VVS1 (без включений) − самый чистый из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства.

Представители Mouawad планируют добавить камень к своему собранию исторических алмазов. «К бриллианту «Династия» нас привлекло не только исключительное качество, но и прозрачность его истории, а также тот факт, что это самый большой и ценный алмаз, когда-либо проданный «Алросой», — сказали руководители компании Фред и Паскал Муавад.

Фото Пресс-служба компании «АЛРОСА»


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