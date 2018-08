Нападающий сборной России Федор Смолов перешел в «Локомотив»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов перешел в московский «Локомотив». Об этом сообщил твиттер столичного клуба.

«Горд присоединиться к такому клубу, как «Локомотив». Рад быть здесь. Не могу дождаться, пока выйду на поле в составе «Локомотива», — заявил форвард в видеообращении.

Кроме того, «Локомотив» разместил у себя в инстаграме отрывок мультфильма «Каникулы в Простоквашино», в нем на персонажа Дядю Федора наложили Лицо Смолова.

Финансовые детали сделки не разглашаются. В прошлом году нападающий провел за «Краснодар» 24 матча и забил 14 голов.

✅ We’re delighted to announce signing of Russian National Team forward Fyodor Smolov! 🔥



Here’s his message to Lokomotiv fans 🗣#WelcomeSmolov pic.twitter.com/uayZp3tp86