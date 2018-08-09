Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:35, 9 августа 2018 405
 0    0

Нападающий сборной России Федор Смолов перешел в «Локомотив»

Нападающий сборной России Федор Смолов перешел в «Локомотив»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов перешел в московский «Локомотив». Об этом сообщил твиттер столичного клуба.

«Горд присоединиться к такому клубу, как «Локомотив». Рад быть здесь. Не могу дождаться, пока выйду на поле в составе «Локомотива», — заявил форвард в видеообращении.

Кроме того, «Локомотив» разместил у себя в инстаграме отрывок мультфильма «Каникулы в Простоквашино», в нем на персонажа Дядю Федора наложили Лицо Смолова.

Финансовые детали сделки не разглашаются. В прошлом году нападающий провел за «Краснодар» 24 матча и забил 14 голов.


#ДядяФёдорПриехал

Публикация от 🏆🏆🏆 «Локомотив» – ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv)

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
13:35, 9 августа 2018
Нападающий сборной России Федор Смолов перешел в «Локомотив»
15:06, 8 августа 2018
Рязанская фигуристка Трусова откатала мужскую программу. Видео
14:25, 8 августа 2018
ФК «Рязань» крупно проиграл «Торпедо» и вылетел из Кубка России
20:53, 7 августа 2018
Рязанцы еще могут подать заявку на спортивный фестиваль «Железка»
14:54, 7 августа 2018
БК «Рязань» сменил эмблему
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 66 112
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 32 475
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
20:45, 4 августа 2018 27 193
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 24 546
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:19, 27 июля 2018 22 226
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум