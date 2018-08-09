Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:29, 9 августа 2018 145
 0    0

На трассе в Ряжском районе восстановили движение после аварии с четырьмя погибшими

На трассе в Ряжском районе восстановили движение после аварии с четырьмя погибшими

Фото: УМВД по Рязанской области

На трассе в Ряжском районе восстановили движение после аварии с четырьмя погибшими. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор Москва-Волгоград.

Kia Rio врезалась в фуру на 299-м километре федеральной дороги Р-22 «Каспий». На месте погибли водитель и три пассажира легковой машины. К 17:00 следственные действия завершили, обломки убрали. После этого открыли движение в обе стороны.

Ранее появились подробности аварии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:29, 9 августа 2018
На трассе в Ряжском районе восстановили движение после аварии с четырьмя погибшими
13:11, 9 августа 2018
Житель Сасовского района через суд добился замены батарей за счет управляющей компании
11:38, 9 августа 2018
«Рязаньавтодор» продолжает ремонт дорог районных центров области
22:29, 8 августа 2018
Суд обязал рязанский минтранс установить фонари в Пронском районе
17:04, 8 августа 2018
Еще на трех рязанских улицах в четверг отключат холодную воду
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 66 142
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 32 493
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
20:45, 4 августа 2018 27 399
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 24 587
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:19, 27 июля 2018 22 257
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум