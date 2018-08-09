На трассе в Ряжском районе восстановили движение после аварии с четырьмя погибшими. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор Москва-Волгоград.
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Фото: УМВД по Рязанской области
На трассе в Ряжском районе восстановили движение после аварии с четырьмя погибшими. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор Москва-Волгоград.
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Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.