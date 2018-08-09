На трассе в Ряжском районе ограничили движение из-за аварии с четырьмя погибшими

На трассе Р-22 «Каспий» в Ряжском районе ограничили движение из-за аварии с четырьмя погибшими. Об этом сообщило ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Движение на месте ДТП (299-й километр трассы) организовано в реверсивном режиме по одной полосе.
«На месте происшествия работают представители подрядной организации, занятой на обслуживании этого участка федеральной трассы, ГИБДД, МЧС. Дорожное покрытие проезжей части на момент ДТП было сухое и без дефектов, разметка и знаки отвечают всем требованиям безопасности», — говорится в сообщении.
Напомним, авария