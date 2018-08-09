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14:47, 9 августа 2018 1 290
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На фестивале «Рязанский караваец» проведут гонки на мотоблоках и благотворительный аукцион

На фестивале «Рязанский караваец» проведут гонки на мотоблоках и благотворительный аукцион

Фото: Pixabay.com

На фестивале «Рязанский караваец» проведут гонки на мотоблоках и благотворительный аукцион. Об этом сообщил сайт администрации Рязанского района.

Фестиваль «крестьянского труда и семейного отдыха» организуют в селе Кораблино 25 августа. Участники пройдут десять площадок с конкурсамии, соберут ингредиенты для приготовления каравайцев. Соревнующиеся испекут тонкие блины из 150 литров теста. «Поварам» поставят 13 печей.

Профессиональны кулинары помогут гостям собрать из каравайцев «шедевры», которые затем продадут с аукциона. Деньги передадут в Рязанского дома ребенка.

«Одним из главных событий фестиваля станет также театрализованное представление, рассказывающее о прошедшей в этих местах битве объединенных московских, рязанских войск и казаков с татарами. К памятному знаку — Поклонному кресту — будет организована экскурсия», — рассказали организаторы.

ДОСААФ организует гонки на мотоблоках. Рязанцы смогут купить продукты и сувениры и посмотреть концерт. Главными музыкальными гостями фестиваля станет группа «Божья коровка».

Начало в 11:00. Доехать можно будет на автобусе №113 от автовокзала «Приокский» или от ТЦ «Глобус» с 10:00 (на автобусе с указателем «На фестиваль»).

Напомним, в прошлом году на фестивале был парад блинопеков.


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