На фестивале «Рязанский караваец» проведут гонки на мотоблоках и благотворительный аукцион. Об этом
Фестиваль «крестьянского труда и семейного отдыха» организуют в селе Кораблино 25 августа. Участники пройдут десять площадок с конкурсамии, соберут ингредиенты для приготовления каравайцев. Соревнующиеся испекут тонкие блины из 150 литров теста. «Поварам» поставят 13 печей.
Профессиональны кулинары помогут гостям собрать из каравайцев «шедевры», которые затем продадут с аукциона. Деньги передадут в Рязанского дома ребенка.
«Одним из главных событий фестиваля станет также театрализованное представление, рассказывающее о прошедшей в этих местах битве объединенных московских, рязанских войск и казаков с татарами. К памятному знаку — Поклонному кресту — будет организована экскурсия», — рассказали организаторы.
ДОСААФ организует гонки на мотоблоках. Рязанцы смогут купить продукты и сувениры и посмотреть концерт. Главными музыкальными гостями фестиваля станет группа «Божья коровка».
Начало в 11:00. Доехать можно будет на автобусе №113 от автовокзала «Приокский» или от ТЦ «Глобус» с 10:00 (на автобусе с указателем «На фестиваль»).
Напомним, в прошлом году на фестивале был