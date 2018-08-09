Николай Любимов поднялся на 23 позиции в медиарейтинге губернаторов. По итогам июля он занял 42 место из 85 в рейтинге глав российских регионов, составленном «Медиалогией».
Среди 18 глав ЦФО Любимов расположился на восьмом месте. Резкий подъем Любимова эксперты связали с его выступлением на парламентских слушаниях в Госдуме.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 45,7 тысяч СМИ.