Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:18, 9 августа 2018 1 287
 0    0

Любимов поднялся на 23 позиции в медиарейтинге губернаторов

Любимов поднялся на 23 позиции в медиарейтинге губернаторов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов поднялся на 23 позиции в медиарейтинге губернаторов. По итогам июля он занял 42 место из 85 в рейтинге глав российских регионов, составленном «Медиалогией».

Среди 18 глав ЦФО Любимов расположился на восьмом месте. Резкий подъем Любимова эксперты связали с его выступлением на парламентских слушаниях в Госдуме.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 45,7 тысяч СМИ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
8:42, 9 августа 2018
США введут новые санкции против России из-за дела Скрипалей
8:18, 9 августа 2018
Любимов поднялся на 23 позиции в медиарейтинге губернаторов
9:14, 8 августа 2018
СМИ раскрыли содержание документа, который Путин передал Трампу на встрече в Хельсинки
13:07, 7 августа 2018
Фролов оказался на предпоследнем месте медиарейтинга глав ЦФО
16:34, 3 августа 2018
Рязанцу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии — СМИ 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 66 044
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 32 456
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
20:45, 4 августа 2018 26 811
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 24 078
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:19, 27 июля 2018 22 151
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум