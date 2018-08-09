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17:51, 9 августа 2018 1 337
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Любимов наградил лучших строителей региона. Фото

Любимов наградил лучших строителей региона. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов поздравил лучших строителей региона. В четверг, 9 августа, губернатор вручил им государственные и региональные награды накануне профессионального праздника.

Перед торжественной частью глава региона осмотрел выставки рязанских застройщиков. Компании «Единство», «Зеленый сад», «Мармакс», «Капитал-62» рассказали Любимову о строящихся и планируемых объектах.

В выставке приняла участие «Северная Компания», которая работает на строительном рынке региона с 1999 года. В экспозиции компании представили строящиеся объекты компании: ЖК «Метропарк», ЖК «Паруса», «Дом на Полетаева» и ЖК «Северный». Застройщик также показал проекты новых жилых комплексов в Горроще и на границе Канищева и Приокского.

Со сцены губернатор подчеркнул, что День строителя особо почитаем в регионе, так как в этой сфере трудятся более 40 тысяч рязанцев. «Ваша профессия по праву самая востребованная и почетная. Во многом от вас зависит развитие экономики, повышение качества жизни людей», — заявил Любимов.

Он отметил высокие результаты в сфере, особо выделив рост жилищного строительства (на 4%), решение проблем обманутых дольщиков, возведение социальных объектов (школа на 1100 мест в Песочне, ФОК в Кораблине и центр единоборств).

В этом году в регионе планируют достроить детсад в Кальном, школу искусств в Недостеве и школу в селе Плахино Захаровского района.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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