Любимов наградил лучших строителей региона. Фото

Николай Любимов поздравил лучших строителей региона. В четверг, 9 августа, губернатор вручил им государственные и региональные награды накануне профессионального праздника.
Перед торжественной частью глава региона осмотрел выставки рязанских застройщиков. Компании «Единство», «Зеленый сад», «Мармакс», «Капитал-62» рассказали Любимову о строящихся и планируемых объектах.
В выставке приняла участие «
Со сцены губернатор подчеркнул, что День строителя особо почитаем в регионе, так как в этой сфере трудятся более 40 тысяч рязанцев. «Ваша профессия по праву самая востребованная и почетная. Во многом от вас зависит развитие экономики, повышение качества жизни людей», — заявил Любимов.
Он отметил высокие результаты в сфере, особо выделив рост жилищного строительства (на 4%), решение проблем обманутых дольщиков, возведение социальных объектов (школа на 1100 мест в Песочне, ФОК в Кораблине и центр единоборств).
В этом году в регионе планируют достроить детсад в Кальном, школу искусств в Недостеве и школу в селе Плахино Захаровского района.