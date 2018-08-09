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10:55, 9 августа 2018 515
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Курс рубля продолжил падение после открытия торгов

Курс рубля продолжил падение после открытия торгов

Курс рубля продолжил падение после открытия Московской биржи. Согласно информации с сайта торговой площадки, за полчаса доллар подорожал на 57 копеек (до 66,11 рубля), евро — на 45 копеек (до 76, 57 рубля).

Рубль дешевеет второй день подряд на фоне известий о новых американских санкциях. Накануне курс российской валюты просел на 2,05 рубля к доллару и 2,47 к евро, опустившись до уровня ноября 2016 года.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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