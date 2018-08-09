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8:57, 9 августа 2018 90
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Курс рубля обвалился на фоне известий о новых американских санкциях

Курс рубля обвалился на фоне известий о новых американских санкциях

Фото: Pixabay.com

Курс рубля обвалился на фоне известий о новых американских санкциях. К закрытию торгов на Московской бирже 8 августа российская валюта потеряла в цене больше двух рублей.

Курс доллара вырос на 2,05 рубля (до 65 рублей 53 копеек), евро — на 2,47 рубля (до 76 рублей 12 копеек).

Таким образом, курс рубля опустился до уровня ноября 2016 года.

Напомним, 8 августа, Госдеп США объявил о новом витке санкций против России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь идет о запрете на экспорт в РФ электронных приборов и комплектующих двойного назначения. Кроме того, американские власти пригрозили дальнейшим усилением санкций.


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