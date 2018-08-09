И опять. В Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

В Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха. Отчет о мониторинге атмосферы за июль
Воздух четыре раза в сутки проверяли на четырех стационарных постах. Специалисты проанализировали 2 662 пробы воздуха по девяти ингредиентам.
«По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы оценивается как повышенный, который определяется стандартным индексом (наибольшая измеренная в городе разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.) сероуглерода и сероводорода 1,6 и наибольшей повторяемостью превышений ПДКм.р.(НП) формальдегида 3,8%", — отметили эксперты.
Кроме того, превышения были по взвешенным веществам и фенолу.
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Напомним, Рязань