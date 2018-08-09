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16:33, 9 августа 2018 303
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И опять. В Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

И опять. В Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

В Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха. Отчет о мониторинге атмосферы за июль опубликовали на сайте Рязанского ЦГМС.

Воздух четыре раза в сутки проверяли на четырех стационарных постах. Специалисты проанализировали 2 662 пробы воздуха по девяти ингредиентам.

«По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы оценивается как повышенный, который определяется стандартным индексом (наибольшая измеренная в городе разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.) сероуглерода и сероводорода 1,6 и наибольшей повторяемостью превышений ПДКм.р.(НП) формальдегида 3,8%", — отметили эксперты.

Кроме того, превышения были по взвешенным веществам и фенолу.

Загрязнения также превышали норму в июне.

Напомним, Рязань оказалась на дне рейтинга Гринписа по загрязнению воздуха. В начале августа жители Московского района города жаловались на сильный запах гари. Как оказалось, он шел от тлевшего на полигоне помета.


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