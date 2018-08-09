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17:41, 9 августа 2018 332
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Французы назвали шиловский сыр лучшим на всероссийском фестивале

Французы назвали шиловский сыр лучшим на всероссийском фестивале

На всероссийском фестивале сыра, который прошел на ВДНХ, выбрали лучшую продукцию. Участниками форума стали более 50 частных российских сыроварен, пишет издательство «Пресса».

Высокую оценку международного жюри из французской гильдии получила мини-сыроварня «Сырная деревня». В номинации «Полутвердые сыры» шиловский «Евпатий Коловрат» занял первое место.

«Лучшие французские сыроделы и аффинеры Жерар Пети и Паскаль Люка отметили безупречный вкус шиловского сыра, сваренного по английской технологии (кайрфилли)», — говорится в сообщении.

Кроме конкурса, на фестивале проводили мастер-классы, лекции, консультации и дегустации сыров.


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