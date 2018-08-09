Французы назвали шиловский сыр лучшим на всероссийском фестивале

На всероссийском фестивале сыра, который прошел на ВДНХ, выбрали лучшую продукцию. Участниками форума стали более 50 частных российских сыроварен, пишет издательство «
Высокую оценку международного жюри из французской гильдии получила мини-сыроварня «Сырная деревня». В номинации «Полутвердые сыры» шиловский «Евпатий Коловрат» занял первое место.
«Лучшие французские сыроделы и аффинеры Жерар Пети и Паскаль Люка отметили безупречный вкус шиловского сыра, сваренного по английской технологии (кайрфилли)», — говорится в сообщении.
Кроме конкурса, на фестивале проводили мастер-классы, лекции, консультации и дегустации сыров.