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9:54, 9 августа 2018 288
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Фигурант дела по пожару в «Зимней вишне» пытался покончить с собой

Фигурант дела по пожару в «Зимней вишне» пытался покончить с собой

Руководитель службы пожаротушения первого отряда Кемеровской области Андрей Бурсин пытался покончить с собой в следственном изоляторе. Мужчина проходит обвиняемым по делу «Зимней вишни», передает VSE42.Ru.

Известно, что мужчина выжил, его госпитализировали. Как рассказал источник ТАСС, у Бурсина произошел нервный срыв.

«Жена фигуранта дела считает, что следствие оказывает давление на ее супруга. Кроме того, сотрудники СК запрещают свидания с ним», — говорится в сообщении.

Андрея Бурсина обвиняют в халатности при тушении кемеровского ТЦ «Зимняя вишня». Ранее сообщалось, что его коллеги оказывают давление на родственников погибших.


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