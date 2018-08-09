Фигурант дела по пожару в «Зимней вишне» пытался покончить с собой

Руководитель службы пожаротушения первого отряда Кемеровской области Андрей Бурсин пытался покончить с собой в следственном изоляторе. Мужчина проходит обвиняемым по
Известно, что мужчина выжил, его госпитализировали. Как рассказал источник ТАСС, у Бурсина произошел нервный срыв.
«Жена фигуранта дела считает, что следствие оказывает давление на ее супруга. Кроме того, сотрудники СК запрещают свидания с ним», — говорится в сообщении.
Андрея Бурсина обвиняют в халатности при тушении кемеровского ТЦ «Зимняя вишня». Ранее сообщалось, что его коллеги