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Четырем членам «банды GTA» дали пожизненные сроки, пятый получил двадцать лет колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
«Бандой GTA» называют преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012—2014 годах. По версии следствия, около 15 выходцев из Средней Азии совершили 16 нападений, убили 17 человек и ранили двоих.
Банда нападала на водителей в Подмосковье и Калужской области. Преступники пробивали колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.
Год назад в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Пятеро фигурантов напали на конвоиров в лифте, освободились и завладели оружием. В перестрелке троих подсудимых убили, четвертый скончался в больнице.