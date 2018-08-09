Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:18, 9 августа 2018 168
 0    0

Четырем членам «банды GTA» дали пожизненные сроки

Четырем членам «банды GTA» дали пожизненные сроки

Фото: Pixabay.com

Четырем членам «банды GTA» дали пожизненные сроки, пятый получил двадцать лет колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

«Бандой GTA» называют преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012—2014 годах. По версии следствия, около 15 выходцев из Средней Азии совершили 16 нападений, убили 17 человек и ранили двоих.

Банда нападала на водителей в Подмосковье и Калужской области. Преступники пробивали колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.

Год назад в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Пятеро фигурантов напали на конвоиров в лифте, освободились и завладели оружием. В перестрелке троих подсудимых убили, четвертый скончался в больнице.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:18, 9 августа 2018
Четырем членам «банды GTA» дали пожизненные сроки
12:13, 9 августа 2018
Авария в Ряжском районе унесла жизни четырех человек
11:50, 9 августа 2018
В Ряжском районе столкнулись «Киа» и грузовик
10:41, 9 августа 2018
В Рязанской области утонула женщина
10:00, 9 августа 2018
В Приокском пьяный таксист сбил пенсионерку 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 66 103
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 32 469
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
20:45, 4 августа 2018 27 086
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 24 241
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:19, 27 июля 2018 22 198
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум