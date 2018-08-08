С начала года за парковку на газоне и детских площадках рязанцев оштрафовали более чем на миллион рублей. Об этом
678 водителей припарковались на газонах, находящихся в муниципальной собственности. Их оштрафовали почти на 523 тысячи рублей. Еще 650 нарушителей останавливались на тротуарах, детских площадках и участках с зелеными насаждениями. Они отдали 501 тысячу.
По закону, если нарушитель не заплатит штраф за 60 дней, то он увеличится в два раза. Также его могут арестовать на 15 суток или привлечь к 50 часам общественных работ.