В Рязани осудили женщину, обокравшую знакомую с помощью «Банка приколов»

В Рязани осудили женщину, которая обокрала знакомую с помощью «Банка приколов». Об этом сообщил
Мошенница попросила приятельницу обналичить деньги, которые ей якобы пришлют из-за границы родители. Злоумышленница выяснила, что у потерпевшей есть счет в Сбербанке, на котором находится 54 тысячи рублей и сберегательный сертификат на полмиллиона рублей.
Подсудимая решила похитить деньги. Для этого она попросила пострадавшую снять все деньги, чтобы та смогла их сфотографировать и в дальнейшем, они бы не перепутались с купюрами, «присланными» от родителей.
Потерпевшая поверила и выполнила просьбу мошенницы. Она сняла со счета все деньги, обналичила сертификат и передала все приятельнице. Злоумышленница сделала вид, что сфотографировала деньги и подменила их на пачку купюр с надписями «5000 рублей билет банка приколов». После этого подсудимая скрылась с места происшествия.
В суде она полностью признала вину, раскаялась в содеянном, ущерб полностью возместили ее родственники.
Как отметила прокуратура, потерпевшая оказалась доброй женщиной и просила не наказывать подсудимую строго, надеясь, что та исправится и не повторит подобного больше.
Суд решил предоставить осужденной отсрочку от реального отбывания наказания.
Приговор не вступил в законную силу.