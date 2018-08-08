В Новомичуринске велосипедист изнасиловал женщину. Об этом пишет ИД «
Инцидент произошел в первых числах августа. После этого случая также неизвестный напал на рыбака-мужчину. В городе возникли слухи о маньяке.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области, случаи не связаны между собой.
По факту изнасиловани проводят проверку. Личность напавшего на рыбака также установили, но «оснований для следственных действий» пока нет.
«Хочется успокоить жителей Пронского, Михайловского и Захаровского районов: преступлений, содержащих признаки серийности, на этих территориях в последние несколько лет не зарегистрировано», — сказала помощник руководителя СУ СК России по Рязанской области по взаимодействию со СМИ Ольга Суркова.