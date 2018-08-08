Утром в среду, 8 августа, в Горроще снова отключили холодную воду из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Ремонтные работы планируют завершить к 16:00, до этого времени воды не будет по следующим адресам:
- улица 9-я Линия — частный сектор;
- улица 10-я Линии — частный сектор;
- улица 10-я Линия, дома 3-а, 14, 16, 18;
- улица Шевченко, дом 95;
- управление и база УИН;
- кооперативный техникум;
- ЦТП — улица Шевченко, дом 95;
- котельная лицея №7;
- котельная военкомата;
- котельная базы УИН.