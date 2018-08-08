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11:56, 8 августа 2018 300
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В Горроще снова отключили холодную воду из-за аварии

В Горроще снова отключили холодную воду из-за аварии

Утром в среду, 8 августа, в Горроще снова отключили холодную воду из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ремонтные работы планируют завершить к 16:00, до этого времени воды не будет по следующим адресам:

  • улица 9-я Линия — частный сектор;
  • улица 10-я Линии — частный сектор;
  • улица 10-я Линия, дома 3-а, 14, 16, 18;
  • улица Шевченко, дом 95;
  • управление и база УИН;
  • кооперативный техникум;
  • ЦТП — улица Шевченко, дом 95;
  • котельная лицея №7;
  • котельная военкомата;
  • котельная базы УИН.

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