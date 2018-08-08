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19:12, 8 августа 2018 186
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В ФАС рассказали, как повышение НДС отразится на цене бензина

В ФАС рассказали, как повышение НДС отразится на цене бензина

Фото: Pixabay.com

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин считает, что повышение НДС отразится на цене бензина, но не приведет к дестабилизации ситуации. По его словам, увеличение налога скажется на топливе так же, как на всех другие товарах, передает РИА «Новости».

Голомолзин пообещал обеспечить на рынке устойчивость. Он отметил, что в ФАС «постоянно мониторят» ситуацию.

«Мы ситуацию контролируем. И плюс мы говорим, что развитие рыночных инструментов, таких как биржевые инструменты, позволяет не только определять индикаторы рыночных цен, но еще и управлять рисками, то есть хеджировать риски, в том числе риски колебания цен. Это как раз тот инструмент, который нам позволяет институционально обеспечивать устойчивую ситуацию на рынке», — уточнил замглавы ФАС.

Напомним, с января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость вырастет до 20% с нынешних 18%.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о регулировании цен на бензин.


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