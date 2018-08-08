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22:29, 8 августа 2018 179
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Суд обязал рязанский минтранс установить фонари в Пронском районе

Суд обязал рязанский минтранс установить фонари в Пронском районе

Суд обязал минтранс Рязанской области установить фонари у дороги в селе Тырново Пронского района. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Иск подал прокурор, который попросил признать незаконным бездействие министерства, не выполнявшего требования закона о безопасности дорожного движения.

Суд обязал ответчика установить освещение на участке дороги «Рязань — Пронск — Скопин» — Гагино — Последово — Воскресенка, проходящей через Тырново, протяженностью 750 метров и за его пределами на расстоянии от него не менее 100 метров. На это минтрансу дали полтора года.

Министерство попыталось оспорить решение райсуда, однако областной суд апелляцию не удовлетворил.


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