Суд обязал администрацию рязанского села убрать свалку площадью 500 «квадратов»

Шацкий райсуд обязал администрацию Борковского сельского поселения убрать свалку площадью 500 «квадратов». Об этом говорится в пресс-релизе облсуда.
В селе Новософьино нет мусорных контейнеров. Из-за этого в 300 метрах от населенного пункта образовалась свалка.
«Это указывает на ненадлежащее выполнение сельской администрацией своих обязанностей по организации санитарной очистки сельского поселения, в связи с чем ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения и грубо нарушаются права неопределенного круга граждан на благоприятную окружающую среду», — отметили в суде.
Администрацию обязали до 1 декабря установить контейнеры для мусора и убрать свалку.
Решение суда еще не вступило в законную силу.