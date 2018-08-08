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12:04, 8 августа 2018 233
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Суд обязал администрацию рязанского села убрать свалку площадью 500 «квадратов»

Суд обязал администрацию рязанского села убрать свалку площадью 500 «квадратов»

Шацкий райсуд обязал администрацию Борковского сельского поселения убрать свалку площадью 500 «квадратов». Об этом говорится в пресс-релизе облсуда.

В селе Новософьино нет мусорных контейнеров. Из-за этого в 300 метрах от населенного пункта образовалась свалка.

«Это указывает на ненадлежащее выполнение сельской администрацией своих обязанностей по организации санитарной очистки сельского поселения, в связи с чем ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения и грубо нарушаются права неопределенного круга граждан на благоприятную окружающую среду», — отметили в суде.

Администрацию обязали до 1 декабря установить контейнеры для мусора и убрать свалку.

Решение суда еще не вступило в законную силу.


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