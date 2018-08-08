СМИ раскрыли содержание документа, который Путин передал Трампу на встрече в Хельсинки

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По данным СМИ, предложения содержатся в странице документа «Диалог по вопросу контроля вооружений», которая ранее не публиковалась.
Среди предложений — продление действия договора СНВ-III, который был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Срок его действия которого истекает в 2021 году.
В документе также есть предложения о новом договоре о космосе, который бы запретил странам «выводить оружие на орбиту Земли».
Также среди предложений — сотрудничество во время военных учений в Европе и рекомендации по началу диалога между госсекретарем и министром обороны США и их российскими коллегами.
Как отметили СМИ, администрация Трампа отказалась комментировать эти предложения и заявила, что президент не получал таких документов.