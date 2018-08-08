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9:14, 8 августа 2018 271
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СМИ раскрыли содержание документа, который Путин передал Трампу на встрече в Хельсинки

СМИ раскрыли содержание документа, который Путин передал Трампу на встрече в Хельсинки

Фото: Kremlin.ru

На встрече в Хельсинки Владимир Путин сделал Дональду Трампу предложения по контролю за вооружениями. Среди них — переговоры об ограничении ядерного оружия и запрете размещения оружия в космосе, передает РИА «Новости».

По данным СМИ, предложения содержатся в странице документа «Диалог по вопросу контроля вооружений», которая ранее не публиковалась.

Среди предложений — продление действия договора СНВ-III, который был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Срок его действия которого истекает в 2021 году.

В документе также есть предложения о новом договоре о космосе, который бы запретил странам «выводить оружие на орбиту Земли».

Также среди предложений — сотрудничество во время военных учений в Европе и рекомендации по началу диалога между госсекретарем и министром обороны США и их российскими коллегами.

Как отметили СМИ, администрация Трампа отказалась комментировать эти предложения и заявила, что президент не получал таких документов.


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