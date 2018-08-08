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18:01, 8 августа 2018 136
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Рязанское отделение общества инвалидов отметило 30-летие

Рязанское отделение общества инвалидов отметило 30-летие

Фото: Администрация Рязани

Рязанское отделение Всероссийского общества инвалидов отметило 30-летие. Церемонию в среду, 9 августа, провели в филармонии, сообщил сайт мэрии.

Замглавы администрации города Елена Сорокина отметила, что работа отделения «заслуживает глубокого уважения». Сейчас в Рязани живут более 56 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, из них пять тысяч являются членами организации.

«Администрацией Рязани сделано много, но предстоит сделать еще больше по созданию в городе комфортной безбарьерной среды, обеспечению достойных и равных с другими гражданами условий жизни для всех маломобильных слоев населения», — добавила Сорокина.

Активистам общества инвалидов вручили грамоты от рязанского минтруда и подарки от администрации.


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