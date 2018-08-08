Рязанское отделение общества инвалидов отметило 30-летие

Рязанское отделение Всероссийского общества инвалидов отметило 30-летие. Церемонию в среду, 9 августа, провели в филармонии,
Замглавы администрации города Елена Сорокина отметила, что работа отделения «заслуживает глубокого уважения». Сейчас в Рязани живут более 56 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, из них пять тысяч являются членами организации.
«Администрацией Рязани сделано много, но предстоит сделать еще больше по созданию в городе комфортной безбарьерной среды, обеспечению достойных и равных с другими гражданами условий жизни для всех маломобильных слоев населения», — добавила Сорокина.
Активистам общества инвалидов вручили грамоты от рязанского минтруда и подарки от администрации.