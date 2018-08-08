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17:49, 8 августа 2018 121
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Рязанские врачи провели сложную операцию пациенту из ЮАР

Рязанские врачи провели сложную операцию пациенту из ЮАР

Врачи рязанской ОКБ провели сложную операцию пациенту из ЮАР. Ему потребовалась продольная резекция желудка для снижения массы тела, сообщил сайт регионального минприроды.

«Наш пациент страдает сахарным диабетом второго типа, — рассказал главный хирург Владимир Юдин. — В результате операции мы скорректируем углеводный обмен. Продольное усечение желудка поможет уменьшить транзит пищи. Пациент станет меньше есть, расход инсулина в организме также уменьшится».

Врачи удалили часть желудка лапароскопическим доступом. По словам специалистов, продольная резекция желудка — это альтернативный метод лечения сахарного диабета.


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